Rio Branco tem apenas 120 doses para vacinar idosos com 1ª dose contra Covid-19

A Prefeitura de Rio Branco informou que nesta terça-feira (13), a vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 em idosos de 61 anos ou mais será feita apenas no drive-thru no antigo pátio do Detran, em frente ao 7 BEC.

O motivo é que apenas 4 dias após a chegada da última remessa, a capital acreana têm apenas 120 doses para seguir com o cronograma de vacinação da primeira dose.

Até o momento, Rio Branco já aplicou quase 45 mil doses de vacina segundo o Portal da Informação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a imunização com a segunda dose continua nos cinco pontos e drive-thru. Por meio de nota o órgão disse que “vai aguardar nova remessa de vacinas para dar continuidade com a primeira dos”.