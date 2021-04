Deputado Roberto Duarte visita frigorífico de peixes abandonado no Bujari

A pedido do vereador Jairo Moraes, o deputado estadual Roberto Duarte visitou, na manhã desta quarta-feira, 14, visitou a indústria de embutidos de peixe do Bujari, que foi inaugurada em 2012 e está completamente abandonada há cerca de seis anos.

O frigorífico gerava 22 empregos diretos e cerca de 150 produtores eram responsáveis pelo fornecimento da matéria-prima, processando em média 13 toneladas de peixes por mês.

Diante do descaso com o patrimônio público, o vereador Jairo Moraes sugeriu que a estrutura física seja utilizada para um abatedouro de frangos. “É uma pena vermos esta indústria abandonada. Podemos valorizar os produtores rurais do Bujari que criam frangos para fortalecermos a agricultura familiar do nosso município”, destacou, agradecendo o deputado Roberto Duarte pela dedicação do mandato.

“O momento é de unir forças. O legislativo municipal, estadual, a prefeitura do Bujari, o Governo do Acre, todos juntos para que possamos revitalizar o prédio e disponibizá-lo para o abatedouro de frangos, gerando, assim, emprego e renda para a população do Bujari”, disse Roberto Duarte.