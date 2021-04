Rover da NASA captura imagem de suposto ‘arco-íris’ em Marte; confira

Uma imagem capturada pelo rover Perseverance no último domingo (4) na superfície de Marte está intrigando os cientistas.

Feita com uma das câmeras usadas para detectar e evitar obstáculos (Hazard Avoidance Cam), ela mostra o que parece ser um arco-íris no céu do planeta.

Na Terra, os arcos-íris surgem após as chuvas, quando gotículas de água suspensas na atmosfera agem como prismas e decompõem a luz branca do Sol em suas cores primárias. Mas em Marte não há chuva, portanto um arco-íris não deveria existir.

A NASA ainda não deu uma explicação oficial para o fenômeno , e há várias teorias plausíveis. Uma é que ele seria causado pela luz refletida por minúsculas partículas de poeira em suspensão na atmosfera marciana, o que é apelidado de “dustbow” (mistura das palavras “dust”, poeira, e “rainbow”, arco-íris).

Outra possibilidade, originalmente levantada durante uma entrevista com cientistas da Nasa em 2015, é que o fenômeno seja causado por partículas de gelo, e não de água, em suspensão na atmosfera.

Marte tem dois tipos de gelo em sua superfície, especialmente nos polos: gelo carbônico (dióxido de carbono congelado, o popular “gelo seco”) e gelo de água. Neste caso, o arco seria um “icebow” (de “ice”, gelo).

Por fim, a terceira possibilidade é que o “arco” não exista. Ele seria uma ilusão de ótica, causado por raios de luz refletindo no interior da lente da câmera.

Este efeito, que provoca manchas de luz circulares ou hexagonais em imagens, é conhecido como Lens Flare .

Desde que pousou em Marte , em 18 de fevereiro, o Perseverance vem captando inúmeras imagens do planeta, que são regularmente transmitidas à Terra.

Para incentivar a pesquisa científica, a NASA disponibiliza ao público todas estas imagens, tanto em versões “brutas” (como saem da câmera) quanto processadas, em uma galeria atualizada constantemente. Atualmente, são quase 20 mil imagens disponíveis.