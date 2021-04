Ruas de Rio Branco vazias após as 22h; confira

O fotógrafo Rafael Dias mostrou como ficaram algumas ruas da cidade de Rio Branco após as 22h, depois de publicado o decreto do Governo do Estado que impede a circulação de pessoas após as 22h.

Ruas desertas dos extremos da cidade ao centro, com fiscalização da polícia.

Confira:

