San Lorenzo x Santos: saiba onde assistir ao jogo desta terça da Libertadores

Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores , San Lorenzo e Santos se enfrentam na noite desta terça-feira, às 21h30, no estádio Nuevo Gasometro, em Buenos Aires. O vencedor do confronto garante uma vaga na fase de grupos da principal competição do continente.

Ex-corintiano é a arma

​

Personagem do San Lorenzo , o ex-atacante do Corinthians é o principal nome do Cicló para o confronto e está confirmado no time titular. Por outro lado, Óscar Romero, seu irmão gêmeo, inicia o duelo no banco de reservas.

Nos tempos de Corinthians, Romero se envolveu em polêmica com o Santos após classificar a equipe como time pequeno.

Santos tem dúvida no ataque

O técnico Ariel Holan revezou o garoto Ângelo e Lucas Braga no lado esquerdo do setor ofensivo e a dúvida persistiu após o treino desta segunda. Marinho, que fará sua estreia na temporada, e Marcos Leonardo estão confirmados.

Soteldo viajou para a Argentina, treinou normalmente nesta segunda, mas deve começar no banco de reservas por ter perdido as duas semanas de treinos em Atibaia. Kaio Jorge é desfalque certo.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Nuevo Gasometro, em Buenos Aires

Data e hora: 6 de abril de 2021, às 21h30

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Miguel Roldán (COL) e Sebastian Vela (COL)

Onde assistir: SBT e Conmebol TV

SAN LORENZO

Devecchi; Andrés Herrera, Alejandro Donatti, Braghieri, Bruno Pittón; Palacios, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; A. Romero, Di Santo e Franco Troyansky. Técnico: Diego Dabove

SANTOS

João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo (Lucas Braga). Técnico: Ariel Holan

Desfalques: Sandry, Raniel, Jobson, Carlos Sánchez e Kaio Jorge (lesionados).