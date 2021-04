SBT avança em negociação e pode tirar a Copa América da Globo

Depois da Libertadores e da UEFA Champios League, o SBT já está bem perto de acertar para ter direitos de transmissão de mais um campeonato de futebol importante. A emissora de Silvio Santos pode superar a Globo e conseguir a responsabilidade de exibir a Copa América 2021.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7, as negociações do SBT com a Conmebol, via Dentsu, a agência que negocia os direitos, foram concluídas de forma positiva. O próximo passo é a assinatura dos contratos, que deve acontecer em breve.

