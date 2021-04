Sedativos para intubar pacientes com covid-19 estão em falta no RJ

Profissionais do serviço público de saúde do Rio de Janeiro pedem para familiares de pacientes intubados com covid-19 comprarem os sedativos necessários. Sem tais medicamentos, a pessoa pode acordar durante o tratamento invasivo. A respiração mecânica é indicada para casos graves do coronavírus.

A médica Patrícia Rezende explicou que o pedido às famílias indica o desespero das equipes de linha de frente no combate à covid-19. Para a profissional, esse é o sentimento ao saber que poderia ajudar um paciente, mas não conseguir pela falta de medicamentos do “kit intubação”.

