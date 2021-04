Sem gasolina nos fins de semana, cruzeirense aproveita e vende o litro a R$ 9 em grupos do Facebook

Um anúncio de venda nos grupos de Facebook, surpreendeu a equipe do Jornal Juruá Informativa, um jovem estava anunciando a gasolina a R$ 9 somente para motociclistas.

Com o Lockdown no Acre, os Postos de Combustíveis ficam atendendo exclusivamente veículos oficiais das áreas da saúde e segurança, no período das 7h às 10h aos sábados, domingos e feriados.

Segundo o vendedor, após o anúncio nos grupos de venda, em menos de poucos minutos 10 litros de gasolina foram vendidos. “Vendi tudo a R$ 9, mais na próxima vou vender de R$ 12, tenho certeza que eles não vão nem xiar.” disse Fernando