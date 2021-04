Sem identificar envolvidos, juiz relata troca de socos em Flamengo e Palmeiras

Dentro das quatro linhas, Flamengo e Palmeiras protagonizaram um bom jogo de futebol, com muitas chances de gols, que acabou com o título rubro-negro nos pênaltis, após o empate em 2 a 2 .

Contudo, a decisão também teve “cenas lamentáveis”, com uma confusão envolvendo dirigentes da Gávea e seguranças e membros da comissão técnica do Verdão, no túnel de acesso aos vestiários do Mané Garrincha, já nos minutos finais da etapa final da Supercopa do Brasil.

A partida chegou a ser paralisada por conta da movimentação, com os reservas dos dois times correndo em direção ao túnel. O árbitro Leandro Vuaden relatou a confusão na súmula, mas não identificou os responsáveis pelo tumulto.

– Informo que aos 50 minutos do segundo tempo de jogo paralisei a partida devido a um tumulto que acontecia no túnel de acesso para os vestiários, não foi possível identificar quem provocou o tumulto, após paralisação de 1 minuto o jogo reiniciou normalmente – publicou o árbitro Leandro Vuaden, que comandou a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras.