Senador Guiomard ganhará unidade do Corpo de Bombeiros

O município de Senador Guiomard pode ganhar uma unidade do Corpo de Bombeiros nos próximos meses. Na última quinta-feira (08), o Governador Gladson Cameli (PP), a senadora Mailza Gomes (PP), o deputado José Bestene (PP), a primeira-dama Ana Paula Cameli, a prefeita da cidade, Rosana Gomes (PP) e o comandante do Corpo de Bombeiros, Carlos Batista estiveram no terreno que vai ser erguido o prédio da autarquia.

O terreno que vai ser usado para a construção do 10° Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF) será doado pela Prefeitura de Senador Guiomard. A senadora Mailza Gomes garante a destinação de emendas no valor de R$ 1,5 milhão para a obra.

“É muito importante porque diz respeito ao Corpo de Bombeiros que presta um trabalho de qualidade para a sociedade. E quem ganha são os guiomareses. Destaco que sou uma parceira dos Bombeiros do Acre e contem comigo para fortalecer cada dia mais a corporação”, diz Gomes.

O governador do Acre e sua comitiva também visitou as obras de reforma do Ginásio José Edson Honorato. A reforma está sendo executada pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Segundo o chefe do executivo, é um investimento de R$ 300 mil reais.

“Quero reforçar mais uma vez o apoio do governo do Acre à prefeitura de Senador Guiomard. Ninguém faz nada sozinho, por isso agradeço a nossa senadora, os servidores e a Câmara de Vereadores, em nome do presidente Magildo Lima, pelo trabalho”, comenta Gladson.