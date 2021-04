“Sentimento de esperança”, diz primeiro policial vacinado contra covid-19 no AC

“Muita emoção e sentimento de esperança”. Essas foram as palavras ditas pelo primeiro profissional da Segurança Pública vacinado contra o coronavírus no Acre, durante cerimônia especial no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC).

Marcos Roberto Silva de Souza, de 52 anos, há 28 anos atuando na Polícia Militar, é subtenente e oficial aspirante.

“Eu me sinto muito honrado e com sentimento de esperança. Nós vamos vencer esse vírus”, disse à reportagem do ContilNet.

“Com a vacinação, temos mais segurança para trabalhar a partir de agora, lutando pelo bem estar da população”, continuou.

Marcos já pegou coronavírus no ano passado e disse que a recuperação foi tranquila.

“Fui infectado, mas consegui vencer esse vírus. Agora, depois de vacinado, tenho ainda mais fé”, concluiu.

Ao todo, 2.260 profissionais serão beneficiados nesta quarta e quinta-feira (8), em um mutirão realizado na sede do Corpo de Bombeiros.

A abertura do processo de vacinação contou com a participação do governador Gladson Cameli, e dos secretários de Saúde e Segurança Pública, Alysson Bestene e Paulo Cézar Rocha.