Sheilla é convocada para a seleção brasileira de vôlei

As centrais Adenízia, Bia, Mayany, Carol e Carol Gattaz, as levantadoras Macris, Dani Lins e Roberta, as líberos Camila Brait e Nyeme, as ponteiras Fernanda Garay, Natália e Ana Cristina, as opostas Tandara e Lorenne e a ponteira/oposta Rosamaria já haviam sido convocadas e estão treinando em Saquarema juntamente com as convidadas, as centrais Lorena e Diana e a ponteira Karina.

Neste ano olímpico, as seleções brasileiras têm como primeiro compromisso a Liga das Nações, que vai acontecer em sistema de bolha, na cidade de Rimini, na Itália. A competição será de 25 de maio a 20 de junho para as equipes femininas, e de 28 de maio a 23 de junho para as masculinas.