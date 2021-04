Sicredi Biomas realiza Live de lançamento da Assembleia 2021; confira!

Nesta próxima segunda-feira (12) a Sicredi Biomas realizará o lançamento da Assembleia 2021, a fim de apresentar aos associados os resultados obtidos no ano de 2020 e abrir a votação nas propostas que foram discutidas durante o Bate-papo Cooperativo. O evento acontecerá através de uma Live no canal do YouTube da Sicredi Biomas às 21h (horário de Brasília) e contará com a ilustre participação do jornalista da Globo, Caco Barcelos – do programa Profissão Repórter. Além disso, os associados que participarem das votações receberão um brinde.

Por conta do atual momento que o nosso país enfrenta, a Biomas decidiu realizar a Assembleia de forma on-line, respeitando todos os protocolos de saúde e o distanciamento social. Com isso, os associados poderão acessar o site sicredi.com.br/assembleiadigital e votar nas propostas que acharem mais pertinentes através do seu celular ou computador, na comodidade de seu lar.

Durante o Bate-papo Cooperativo, que foi realizado no mês de março, os associados tiveram a oportunidade de sugerir novas propostas para as pautas apresentadas pelo Conselho de Administração da Sicredi Biomas, que agora, serão levadas para votação na Assembleia 2021.

Durante o ano de 2020 a Sicredi Biomas administrou mais de 1,3 bilhões de reais, emprestou mais de 1 bilhão de reais e apresentou mais de 198 milhões de reais em patrimônio líquido, tendo o resultado líquido de 48,7 milhões de reais. Dentre as pautas a serem apresentadas e votadas pelos associados estão a prestação de contas, a prorrogação de mandato de Coordenadores de Núcleo, tempo de mandato de presidente, a destinação dos resultados obtidos pela Cooperativa em 2020 e a distribuição dos resultados.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, afirma que “a participação do associado na Live é de extrema importância para a Cooperativa, pois é através dela que mostraremos como eles podem decidir os rumos da Biomas”. O presidente ainda convida os associados para que participem da Live de lançamento da Assembleia Biomas 2021 que acontece na próxima segunda-feira (12) através do canal do YouTube da Cooperativa.

O site da Assembleia Biomas 2021 será aberto após a Live de lançamento e ficará disponível para a votação até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 19 de abril. Nesta etapa os associados vão votar nas propostas que entendem como melhor para o futuro da Sicredi Biomas.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros ( www.sicredi.com.br ).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

