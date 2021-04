Silvio Santos quase caiu da cadeira ao saber de ação de R$ 30 milhões de Sheherazade

Embora tenha sido ventilado nos bastidores que o processo trabalhista de Rachel Sheherazade contra o SBT seria estipulado em cerca de R$ 30 milhões , dois advogados ouvidos por esta coluna (sob sigilo) alegam que que quantia “deve ser fantasiosa” e destinada mais a causar um belo “susto” no SBT (e em Silvio Santos).

E pelo jeito causou um belo sustão mesmo.

Nos bastidores do SBT, a informação que Silvio Santos quase caiu da cadeira quando soube o valor exigido. Ele ficou indignado com a ex-funcionária.

Há ainda um porém: a Justiça trabalhista no país não prima pela coerência. Muitas vezes, quanto mais um profissional pede na Justiça, mais risco ele corre. No caso de o progresso fracassar, a própria querelante (Rachel) pode acabar sendo prejudicada e arcar com custos elevadíssimos.

Embora fosse contratada como pessoa jurídica (PJ) Rachel agora quer receber todos os vínculos trabalhistas.

Além dos quase R$ 220 mil mensais, ela também ganhava cerca de R$ 30 mil mensais de auxílio moradia e auxílio viagem.

Ainda não há data para que o processo comece a andar. Uma ação como essa pode levar anos. O processo tramita na 3ª Vara do Trabalho de IOsasco.

Há um agravante ainda: assim como William Bonner (Globo), Reinaldo Gottino (Record) e Adriana Araújo, Rachel é uma das “vítimas” da malha fina da Receita Federal.