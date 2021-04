Socorro Neri diz que Bocalom mentiu na “cara dura” sobre os 100 dias de gestão

A ex-prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) rompeu o silêncio e partiu pra cima de Tião Bocalom (Progressistas) na manhã desta quinta-feira (15), após o gestor fazer várias comparações entre os 100 primeiros dias de seu mandato com o mesmo período de 2020, durante coletiva de imprensa na quarta (14), na sede da prefeitura.

Em suas redes sociais, Neri questionou qual a necessidade de se comparar resultados diante de contextos diferentes, possivelmente referindo-se à pandemia de Covid-19, que só chegou a Rio Branco no final de março do ano passado.

No balanço do primeiro trimestre de gestão, o prefeito destacou aumento expressivo no número de consultas e procedimentos médicos, atendimentos por enfermeiros, pré-natal, medicamentos entregues, cadastros de agentes comunitários de saúde, entre outros.

Neri afirmou ainda que Bocalom omitiu informações ou “mentiu na cara dura” sobre aplicação de massa asfáltica para manutenção das vias da cidade. Ela informou que de janeiro a março de 2020 sua gestão aplicou 12.350 toneladas de asfalto.

“Meta que não tinha sido alcançada antes e que certamente é três vezes maior do que a deste primeiro trimestre da nova gestão”, escreveu.

O número, na verdade, é quase seis vezes maior. Nos 100 primeiros dias deste ano, foram aplicadas, segundo o prefeito, 2.300 toneladas de asfalto.