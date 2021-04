Sorteio define caminho dos brasileiros na Libertadores

A Conmebol realizou nesta sexta-feira (9/4) o sorteio que definiu os grupos da Libertadores de 2021. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Fluminense já sabem quem serão seus adversários na competição.

O detentor do título, o Porco voltará a enfrentar o Defensa y Justicia, com o qual disputa a Recopa Sul-Americana, enquanto o Flamengo pegou o grupo mais forte, o G, com LDU, Vélez Sarsfield e Unión la Calera, e o Internacional irá enfrentar a maior altitude, quando for visitar o Always Ready da Bolívia.

