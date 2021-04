STF autorizou abertura de ‘campos de concentração’ para pessoas que recusam vacinação contra Covid-19?

Circula nas redes sociais um print como se fosse de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza a criação de campos de concentração para pessoas que recusem se vacinar contra a Covid-19. Segundo a imagem, a ação foi requerida pela Procuradoria-Geral da União e direcionada ao governo do Paraná e à Assembleia Legislativa do estado. É #FAKE.