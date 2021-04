Suricatas são os animais mais mortíferos do planeta

São muitos os fãs de suricatas, principalmente, desde que este animal apareceu como um dos principais personagens do filme da Disney, ‘O Rei Leão’. Contudo, sabe-se agora que as suricatas, nada têm que ver com o Timão que nos é apresentado na telona.

O pequeno e engraçado mamífero esconde um segredo: é o predador mais letal do mundo, para os membros da sua espécie, mais do que os ursos, leopardos ou leões, de quem o ser humano tem tanto medo.

A conclusão é de um estudo conduzido por José María Gómez, da Universidade de Granada, em Espanha, que analisou mais de mil espécies.

Além das suricatas, que são capazes de matar, segundo o relatório, 20% dos seus congêneres, no pódio dos animais mais violentos estão os primatas macaco de cauda vermelha e macaco azul.

Já em quarto lugar estão os lêmures e, em quinto, os leões marinhos.