Suspeito de abusar de menina de 5 anos morre linchado em Manaus

As agressões contra o suspeito ocorreram na Rua Pastor Benício Leão. A Polícia Civil informou que o homem foi amarrado, agredido e jogado em uma lixeira a céu aberto por volta das 20h30. O homem ficou agonizando no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da criança, que preferiu não se identificar, contou que a filha estava brincando com a outra irmã na rua e o suspeito as chamou para a casa dele, com a promessa de que doaria roupas para as meninas. As crianças contaram para a mãe que dentro da casa o homem beijou a menina de 5 anos e praticou atos libidinosos.