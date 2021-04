O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Acre foi comunicado no último dia 6 de abril pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que não existem mais recursos para manter Josa da Farmácia no cargo de deputado estadual.

O político foi condenado por compra de votos nas eleições de 2018.

A Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) tem até a próxima semana para empossar o suplente do Podemos, André Vale, na cadeira antes ocupada por Josa.

Ambos não se pronunciaram a respeito da situação.