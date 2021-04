Técnica de enfermagem é presa por furto de vacina

Uma técnica de enfermagem foi presa na tarde de terça-feira (13), em São Gonçalo (RJ), por furtar uma seringa com doses restantes de vacinas contra a Covid-19. Ela foi afastada.

Policiais militares abordaram a mulher próximo ao posto onde ela trabalha, revistaram sua bolsa e encontraram o material dentro de uma garrafa com gelo. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de peculato, que prevê pena de 2 a 12 anos de prisão, além de multa.

Segundo a Polícia Civil, em depoimento a técnica afirmou que a dose era uma combinação de sobras de aplicação da vacina Coronavac e que o imunizante seria aplicado em seu marido. Segundo ela, a prática de aproveitar os restos de vacinas é comum nos postos para não desperdiçar o material.

Cada frasco da vacina tem uma pequena reserva de segurança para garantir a dose correta. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, o reaproveitamento das sobras, no entanto, pode trazer riscos, porque não há eficácia comprovada da efetividade do imunizante após o procedimento.

A técnica afirmou que o procedimento teve o aval da supervisora do posto. A Polícia Civil investiga se houve a participação de outras pessoas e se o fato ocorreu mais vezes.

