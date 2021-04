Técnico da seleção de vôlei, Renan testa positivo para a covid-19

O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, testou positivo para a covid-19. De acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o treinador apresenta sintomas leves e passa bem, já em isolamento, em sua casa.

Renan entrou em quarentena ainda na noite de quinta, quando apresentou os primeiros sintomas, não informados pela CBV. Ele fez o exame RT-PCR na segunda e o resultado do testes saiu nesta terça-feira, confirmando que está com o novo coronavírus.

O treinador estava dentro da bolha montada pela CBV no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Lá ele orientava a seleção masculina na preparação para as competições do ano, incluindo a Liga das Nações, os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Campeonato Sul-Americano.

