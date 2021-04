Tite recebe primeira dose de vacina contra covid-19

O técnico da seleção brasileira masculina de futebol, Tite, tomou a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Aos 59 anos, ele entrou no critério para vacinação de profissionais de educação física com 59 anos ou mais, que se iniciou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro.

Ele vai receber a segunda dose no dia 3 de maio. Tite manifestou em algumas oportunidades receio de trabalhar durante período da pandemia. A seleção brasileira alterou a programação regular, sem realizar treinos no campo de jogo na véspera da partida fora do país – atividades chamadas de reconhecimento do gramado.

Ao jornal “O Globo”, o treinador revelou que sentiu medo de se contagiar quando soube de vizinho de porta do prédio em que vive pegou a covid-19. Para o site da CBF, Tite mostrou alívio em receber a primeira dose da vacina.

