Temendo nova variante da Covid-19, Bolívia fecha fronteira com o Brasil pelo Acre

A fronteira do Brasil e a Bolívia foi fechada na manhã desta sexta-feira (2) após um decreto do governo boliviano que visa o controle sanitário. O bloqueio nas duas pontes que ligam cidades acrenas ao Departamento de Pando deve continuar por pelo menos uma semana.

O objetivo da medida é evitar a entrada da variante brasileira P.1 no país. Vale ressaltar que outros países sul-americanos como a Argentina e o Uruguai também não permitem a entrada de brasileiros.

No entanto, o fechamento das trancas será flexibilizado por um período de três horas em dias úteis – entre as 15h e às 18h no horário boliviano (14h às 17h no horário do Brasil). Mesmo assim, será preciso passar pelo controle sanitário imposto pelas autoridades locais.

Com informações do AC24horas.

