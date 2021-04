‘Teremos o abril mais triste de nossas vidas’, diz pesquisadora da Fiocruz

A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Margareth Dalcolmo disse que abril será um mês triste para o Brasil por causa da covid-19. Ontem, em entrevista à GloboNews, a médica disse que a sociedade tem que estar ciente de que a vacina é uma solução, mas não um milagre.

Antes, a pesquisadora já havia adiantado que março também seria um mês muito afetado pela covid-19. De fato, o mês fechou ontem com um saldo de mortos duas vezes maior que o registrado no pior mês de 2020, com 66 mil óbitos. Após julho, as mortes começaram a cair, mas logo voltaram a subir com o início dos feriados de verão e fim de ano.

“A vacina é espetacular, é uma solução, mas a vacina não é milagre. A vacina, sozinha, não vai resolver. As pessoas têm que se vacinar e ficarem nas suas casas. Nós pedimos e vou pedir mais uma vez, não pode ter Páscoa, não pode ter festas, não pode ter aglomerações, não pode ter cerimônias de famílias, não pode ter festa de aniversário, não pode ter nada”, disse Dalcomo.

