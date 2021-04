Terremoto de magnitude 6,0 atinge a Indonésia e causa mortes e danos

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a costa da Indonésia neste sábado (10), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro está localizado a 82 km de profundidade e a 45 km da cidade de Malang, na ilha de Java. Imagens da região mostram danos a algumas construções.

“Ao menos seis pessoas morreram e outra está gravemente ferida”, disse Raditya Jati, porta-voz da Agência Nacional de Preveção de Desastres, explicando que várias famílias do leste de Java tiveram que ser retiradas de suas casas.

O terremoto foi bastante sentido em Malang, uma cidade na qual vivem cerca de três milhões de pessoas.

“Foi forte e durou muito tempo”, disse à AFP Ida Magfiroh, uma moradora da cidade. Uma pessoa morreu em Lumajang depois de ser atingida por uma pedra que caiu, afirma o site de notícias Detik.com, citando um funcionário de defesa civil.

Os arquipélagos do Sudeste Asiático sofrem grande atividade sísmica e vulcânica devido à sua posição no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, uma zona de colisão de placas tectônicas.

Em 2018, a região de Palu, na ilha de Sulawesi, foi atingida por um violento terremoto de magnitude 7,5, seguido por um tsunami devastador, deixando mais de 4.300 mortos e desaparecidos e pelo menos 170 mil desabrigados.

Outro terrível terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa de Sumatra em 2004, causando um tsunami que matou 220 mil pessoas na região, 170 mil delas na Indonésia.