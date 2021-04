Thaís é a décima eliminada do BBB21, com 82,29% dos votos

Quem saiu do BBB21 nesta terça, 13/4, foi Thaís. A sister foi eliminada com 82,29% dos votos após disputar um Paredão Triplo ao lado de Arthur e Fiuk.

Thaís foi para o Paredão após ser indicada pelo Líder Caio. Arthur foi um dos mais votados pela casa e Fiuk foi para berlinda após perder a ‘Final do Mal’ da última Prova do Líder. Os dois últimos chegaram a disputar a Prova Bate e Volta no último domingo, 11/4, com Pocah, mas a cantora levou a melhor e escapou do Paredão.