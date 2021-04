Transmissão da covid em cidades pequenas do AC e internação de jovens aumentam

O maior hospital de referência no tratamento de pessoas com covid-19 no Acre, o INTO segue com uma média diária de 200 atendimentos por dia em Rio Branco.

De acordo com o médico Osvaldo Leal, responsável pela unidade, 80% dos casos são classificados como verde e azul, ou seja, com sintomas leves que podem – e devem – ser atendidos na rede municipal de Saúde.

“Isso evita a sobrecarga do INTO, que é uma unidade especializada em casos moderados e graves”, explicou o profissional.

Dos 20% restantes, em torno de 70% têm indicação de internação após realização de exames.

“Também recebemos para internação pacientes de outras unidades de saúde e de outros municípios – uma demanda que têm aumentado muito nas últimas semanas com o aumento da transmissão em municípios menores”, continuou.

Um dado preocupante, de acordo com Osvaldo, é o número de internações de pessoas adultas jovens.

“O percentual de pacientes adultos jovens internados é hoje de aproximadamente 30%”, finalizou o médico.

O INTO conta, atualmente, com 190 leitos clínicos comuns e 50 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).