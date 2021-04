O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (13) na pista de pouso do município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. Felizmente ninguém se feriu.

Conforme informações apuradas, o avião de pequeno porte teria perdido o controle e acabou saindo da pista.

Foi necessário o auxílio de um trator para retirar a aeronave da vegetação. Vale ressaltar que a pista de pouso daquela cidade está em péssimas condições.