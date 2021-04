Vanda Milani destaca trabalho de profissionais que estão salvando vidas na pandemia

A deputada federal Vanda Milani destacou nesta quarta-feira, em Brasília, o trabalho de profissionais da saúde que estão salvando vidas durante a pandemia Covid-19. “No dia mundial da saúde, nossa homenagem a quem se dedica dia e noite no contato direto com o vírus, colocando sua própria saúde em risco na luta para salvar a vida de pacientes infectados” comentou a deputada.

Para Vanda Milani, a missão do profissional de saúde exige humanidade, preparo profissional, dedicação e muito amor na rotina dentro dos hospitais. “Todos que estão nessa guerra contra a Covid-19 fazem esse trabalho com muita ética honrando o juramento feito na sua formação. Gratidão é a palavra” acrescentou.

Ao defender o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a valorização dos servidores do setor, a deputada lembrou que a Câmara dos Deputados aprovou projeto que permite a estados e municípios usarem saldos de repasses do Ministério da Saúde de anos anteriores em serviços de saúde em 2021.

O alcance financeiro de acordo o montante de recursos que ainda está pendente de utilização nos fundos de saúde até o fim de 2020 é de R$ 23,8 bilhões, sendo R$ 9,5 bilhões para os estados e o Distrito Federal e R$ 14,3 bilhões para os municípios.

“É mais um reforço para governadores e prefeitos investirem no enfrentamento da Covid-19, neste momento em que vivemos lamentosamente recordes de mortes em todo o país. O SUS é referência para o mundo, esse sistema fortalecido será uma arma importante para vencermos a pandemia” disse.

Outro destaque dado pela deputada foi com relação ao programa de imunização. Ela defende o acesso à vacina para todos, pediu maior agilidade na imunização dos profissionais da saúde. Esse ano, Vanda Milani destinou R$ 1 milhão de sua emenda de bancada para compra direta pelo governo do Acre de vacinas contra Covid-19.