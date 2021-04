Vereadora sugere campanha para arrecadar alimentos em postos de vacinação

Na sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta terça-feira, 6, a vereadora Michelle Melo (PDT) sugeriu às Secretarias de Saúde e Assistência Social do município, que realizem uma campanha de arrecadação de alimentos nos postos de vacinação da capital.

As medidas de isolamento social impostas pela pandemia tiveram impacto direto na economia, diminuindo as ofertas de emprego, e deixando cada vez mais famílias em situação de vulnerabilidade. “A ideia de utilizar os postos de vacinação como ponto de arrecadação de alimentos vem se espalhando pelo Brasil e acredito que por conta do baixo custo para o poder público, Rio Branco não pode ficar de fora. Na campanha, as pessoas que forem se vacinar, são estimuladas a, de maneira voluntária, doar 1kg de alimento não perecível, para os lares que além do risco da Covid-19, estão encarando a fome”, explicou Michelle Melo.

Segundo Pesquisa de Orçamentos Familiares Contínua (POF) do IBGE, divulgadas em setembro de 2020, no Acre, o percentual dos domicílios onde as pessoas não têm garantias do que comer chega a 58,7%, e 137 mil lares acreanos enfrentam a insegurança alimentar, sendo que desses, 29 mil apresentam situação grave. “Minha proposta é para a Prefeitura de Rio Branco, mas fica a sugestão para os demais prefeitos do estado. Irei marcar uma reunião com os secretários das pastas que podem encabeçar essa ação para apresentar a proposta. O rio-branquense e os acreanos em geral, têm coração grande, sei que a população irá se engajar nesse ato de solidariedade, que é o que precisamos tanto nos momentos difíceis”, finalizou a vereadora.