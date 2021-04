Vídeo: bêbada, mulher canta “Seu Polícia” para PM durante abordagem no Acre

No início desta semana, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de aglomeração no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco. No local, várias pessoas estavam reunidas comemorando o aniversário de um idoso de 60 anos.

Ao chegar ao local, uma das participantes da bebedeira, que já estava embreagada, não gostou de os policiais encerrarem a festa e cantou a música “seu polícia”, de Zé Neto e Cristiano, para um dos policiais.

A situação inusitada foi gravada e o vídeo viralizou nas redes sociais, veja: