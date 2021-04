Vídeo: incêndio atinge agência bancária no Centro da Capital na noite deste sábado

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu conter as chamas

A agência do Banco Santander que fica na esquina da Rua Marechal Teodoro com a Avenida Ceará, no Centro de Rio Branco, sofreu um princípio de incêndio na noite deste sábado (3).

Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o fogo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu conter as chamas antes que o fogo se alastrasse.

Vale ressaltar que o prédio onde funciona a agência bancária passou por uma ampla reforma pouco tempo atrás. Mais informações assim que possível.

