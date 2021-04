Zezé di Camargo fala de planos para o futuro

Após 30 anos de sucesso, Zezé di Camargo prefere não fazer muitos planos para o futuro. A maior vontade do cantor no momento é apenas aproveitar a vida e a família, que pode aumentar em breve. Em conversa com a coluna, ele revelou que planeja ter um filho com sua noiva, Graciele Lacerda.

“Chega um momento da vida em que a gente só quer viver bem, com mais qualidade. Provavelmente, vem um pimpolho aí, para a gente curtir. Um filho vai dar mais alegria para mim e para a Graciele. Quero continuar curtindo minha família, cuidando dos meus, como eu sempre quis. E que Deus dê saúde a todos”, contou Zezé.

Para os mais ansiosos, é bom avisar que ainda não tem um bebê no forninho de Zezé e Graciele. “Já planejamos há algum tempo e estamos no processo para tornar realidade. Estou vasectomizado há mais de dez anos, então, tem que ter calma. Mas é um sonho que temos certeza que vai ser concretizado. Tudo tem a hora certa”, disse o cantor.

