AC é o único estado brasileiro com menos de 50% de ocupação de leitos, diz Ministério da Saúde

O Acre foi mencionado pelo Ministério da Saúde como o único estado brasileiro com a taxa abaixo de 50% de ocupação em leitos por pacientes com a Covid-19. Com 1734 óbitos no Estado desde março de 2020, quando a pandemia começou a ser registrada no Acre, o Estado tem, hoje, o registro de apenas 19 casos confirmados e 16 sob análises. Nas últimas 24 horas, morreram no Acre apenas duas pessoas pela doença.

O número de infectados saltou de 84.918 para 84.937 nas últimas 24 horas. As vítimas, um homem e uma mulher, eram moradores de Acrelândia e de Rodrigues Alves, interior do Estado. Ao todo, o Acre registra 228.255 casos de notificações de contaminação pela doença, sendo que 143.302 casos foram descartados e 16 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 79.292 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 111 pessoas seguem internadas, com ocupação de leitos bem abaixo da média nacional.

“Isso é fruto de muita dedicação e esforço dos governantes e dos profissionais da saúde”, disse o secretário de assuntos a extraordinários do Governo, Moisés Diniz. “O governador Gladson Cameli jamais descansou um só instante em relação à pandemia. Além de se dedicar, jamais negou a ciência e não abriu mão dos protocolos de saúde e do distanciamento social. Mesmo sob críticas severas, ele não abriu mão da responsabilidade de cuidar da saúde do nosso povo”, disse o secretário.

“O Acre está no caminho certo e, graças ao esforço do governador e do secretário de Saúde, Alysson Bestene, certamente seremos o primeiro estado brasileiro a sairmos desta tragédia”, finaliza.