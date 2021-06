Acidente na BR-364 próximo a CZS, deixa uma criança e dois feridos na manhã desta quarta

Na manhã desta quarta-feira, 23, moradores do Liberdade entraram em contato pelo WhatsApp do jornal juruá informativa, para ligarmos para uma ambulância aqui de Cruzeiro do Sul, segundo eles, três passageiros que estavam em uma caminhonete Triton, haviam perdido o controle e caído em uma área próximo aos índios.

Uma criança foi resgatada e levada por uma ambulância do município que fica no Liberdade, os outros dois pacientes ainda estão no local aguardando por uma ambulância do SAMU.

O jornal juruá informativa entrou em contato com o SAMU que rapidamente enviaram duas unidades para o local, até o momento não sabemos a gravidade do acidente.