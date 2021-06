Acidentes domésticos aumentam 112% durante a pandemia; veja dicas para prevenção

Dados do Ministério da Saúde mostram o aumento de 112% nos atendimentos médicos devido a acidentes domésticos durante a pandemia. A análise comparou registros entre março e outubro de 2020 com mesmo período de 2019. A maior parte envolve crianças de 0 a 15 anos e abrange quedas, trânsito e queimaduras. Lenildson Silva Santos, Coordenador de Saúde e Segurança do Trabalho na Energisa, alerta que cerca de 90% dos acidentes poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção. “A avaliação preliminar de risco é geralmente utilizada em atividades laborais, mas também deve ser usada em casa. A técnica consiste em identificar antecipadamente possíveis riscos no local e implementar formas de prevenção, que abrange desde a orientação dos moradores até adequações prediais. Ainda durante a elaboração da planta da casa, é preciso considerar itens de segurança como inclinações de rampas e altura das tomadas”, esclareceu.

Anuário divulgado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) aponta a ocorrência de 1.502 acidentes de origem elétrica em todo o País em 2020 (sendo 764 fatais). No levantamento, as principais causas são choques (853), incêndios por sobrecarga (583) e descarga atmosférica (66). O especialista ainda alerta para o maior risco de todos: a pressa. “Muitas vezes as pessoas usam equipamentos errados, porque querem fazer mais rápido uma atividade aparentemente simples e acabam se envolvendo em acidentes. Subir numa cadeira, descalço e com a energia ligada para trocar uma lâmpada, é dar chance para o azar”, frisou Santos ao lembrar que quanto mais se tem consciência dos perigos e riscos envolvendo as atividades, menor será a probabilidade de um acidente ocorrer.

Na concessionária, para cada ordem de serviço há uma Avalição Preliminar de Risco específica que deve ser seguida pelo profissional antes da execução da atividade. O check list é marcado diretamente no aplicativo e reportado para o setor de segurança de trabalho. Além disso, as lideranças, desde o supervisor até a presidência, realizam inspeções em campo para verificar se as equipes estão seguidos as diretrizes de segurança. “Em 2020 foram cerca de 4.200 inspeções, que acontecem de surpresa, de dia ou de noite, com o feedback da visita e o mais importante, o reforço das orientações de segurança”, destacou o coordenador. Treinamentos, investimentos em tecnologia e uso de Equipamentos de Proteção Individual contribuíram para que a concessionária alcançasse a marca de mil dias sem acidentes com afastamento em alguns polos.

Dicas de segurança dentro de casa

– Evite usar benjamins e extensões para não sobrecarregar as instalações.

– Interruptores e tomadas devem ser limpos apenas nas partes externas e somente com o pano seco, no caso das tomadas, estas devem estar com a proteção de tomada posicionada. Dessa forma, você evita o risco de choques elétricos. Jamais jogue água ou passe pano molhado.

– Antes de trocar a lâmpada desligue o disjuntor da casa e utilize uma escada tesoura duplo acesso ou tipo A.

– Faça a revisão da rede interna de energia da sua casa somente com profissionais capacitados.

– Plugue o carregador do celular na tomada em altura fora do alcance de crianças pequenas.

– Não manuseie ou atenda o celular se estiver conectado ao carregador.

– Utilize protetores plásticos nas tomadas ou substitua as tomadas por modelos mais modernos.

– Ao sair do banho, não utilize a chapinha/secador com mãos e pés molhados. E lembre-se de não ficar com os pés descalços, use sempre um chinelo.

– Substitua os fios desencapados de eletrodomésticos. Aquele leve choque ao encostar na máquina de lavar ou geladeira é sinal de que o equipamento precisa visitar a assistência técnica especializada.

– Sempre que for mudar a temperatura do chuveiro, faça com o registro d’água desligado e não use o cabo do rodo para alcançar a chave seletora.

– Para as antenas, chame um técnico especializado para instalá-la ou consertá-la e escolha um local distante da rede elétrica, pois a simples aproximação das partes metálicas das antenas com os fios pode provocar um choque elétrico. Se a antena encostar nos fios da rede elétrica, jamais tente segurá-la ou retirá-la. Nesse caso, comunique imediatamente à Energisa. Sempre mantenha uma distância de segurança para evitar acidentes.