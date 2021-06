Acusado de matar adolescente no AC é condenado a quase 18 anos de prisão

O assassino da adolescente Kaila Vidal Lima, morta aos 17 anos de idade em abril de 2019, na Rua Tarauacá, Belo Jardim, Carlos Eduardo Paiva, de 28 anos, foi condenado pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular da 1ª Vara do Tribunal do júri Popular da Comarca de Rio Branco, em julgamento nesta sexta-feira (11). Ele pegou quase 18 anos de prisão, em regime fechado.

A adolescente foi morta acusada de pertencer a uma facção rival a de seu assassino, que cometeu o crime em companhia de um comparsa identificado por Elias Justino. Este segundo criminoso foi assassinado dias após a morte da adolescente, quando tentou assaltar um policial no bairro Belo Jardim e acabou morto.

Na denúncia, a adolescente foi retirada de casa por dois criminosos. Levada para o fundo do imóvel. 4 tiros. Ameaçada e chegou a mudar de endereço. Carlo Eduardo Paiva foi preso um ano. O segundo assassino, Elias Justino morto dias depois, ao tentar assaltar um policial. O julgamento deverá entrar pela noite de hoje.

O condenado já está de volt à penitenciária. A pena completa é de 17 anos, nove meses e cinco dias de prisão.