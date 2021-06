Adesg vence e fica pertinho da final; Galvez continua vivo

Galvez e Adesg fecharam com vitória a terceira rodada do Campeonato Acreano Sub-17.

Nesta quarta-feira (23), no estádio Florestão, o Imperador derrotou o Andirá por 1 a 0, enquanto a Adesg, após sair perdendo por 2 a 0, mostrou poder de reação e virou o placar pra cima do Plácido de Castro por 3 a 2.

Vitória apertada do Imperador Galvez

Com a vitória, o Imperador Galvez continua com chances de vaga na decisão do primeiro turno, mas precisa torcer por um tropeço do Atlético diante da Adesg.

O Morcego, por sua vez, não tem mais chance de classificação para a decisão do primeiro turno e volta suas atenções para o returno.

O primeiro tempo de bola rolando foi bem equilibrado e disputado sob temperatura elevada. Os dois times sentiram o forte calor e o setor de criação das duas equipes deixaram a desejar e as chances de gols quase não ocorreram.

O Imperador Galvez ainda chegou a desperdiçar uma penalidade cobrada pelo lateral Diego.

Na etapa complementar, os espaços apareceram, mas o setor de criação dos dois times voltou a repetir os erros da primeira parte do jogo. O gol solitário do jogo saiu de uma bola parada. Funga subiu no “terceiro andar” e testou na rede do Morcego.

Com gols importantes na competição, o volante Funga explicou que a vitória contra o Andirá foi importante, mas o time precisa focar no próximo adversário para então sonhar com a classificação na decisão do primeiro turno.

Adesg vira pra cima do Plácido de Castro

Invicta e com duas vitórias e um empate na competição, a Adesg segue líder absoluta do grupo “B”. O Leão soma sete pontos, três pontos a mais que o vice-líder Vasco da Gama, mas ainda não garantiu matematicamente vaga na decisão do turno da competição. Por outro lado, o Plácido de Castro não tem mais chances de classificação.

O jogo começou com a Adesg propondo o jogo, mas o Plácido de Castro era uma equipe perigosa no contragolpe. Numa bola longa, o atacante André ganhou na velocidade da zaga do Leão e tocou na saída do goleiro Luís Felipe. Festa dos jogadores do Tigre!

Com mais posse de bola, a Adesg tinha dificuldades no último passe e, para piorar a situação, o time ainda levou o segundo gol do Tigre. O atacante André tentou o cruzamento pelo lado direito e a bola viajou e acertou o ângulo do goleiro da Adesg.

O Leão de Senador Guiomard então acordou e ainda no primeiro tempo descontou a vantagem do Tigre numa penalidade cobrada por Júlio César.

Na etapa complementar, o Leão mostrou força e virou o placar com dois gols de Júlio César.

Próximos jogos

A quarta e última rodada do primeiro turno será disputa no próximo sábado (26): Rio Branco-AC x Independência (8h), Adesg x Atlético-AC (10h), Vasco-AC x Galvez (14h) e Andirá x Plácido de Castro (16h).

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1º Atlético-AC – 7 pts

2º Galvez – 6 pts

3º Plácido de Castro – 3 pts

4º Independência – 2 pts

Grupo B

1º Adesg – 7 pts

2º Vasco-AC – 4pts

3º Andirá – 3 pts

4º Rio Branco-AC – 1 pt