O menor Kauan Santos, de 17 anos, foi morto na tarde desta quinta-feira (17), em Acrelândia. Ele pilotava uma moto e, ao sair de uma rotatória da Estrada do Agricultor, de acesso a cidade Acrelândia, bateu de frente com o veículo. Morreu na hora. O veículo viajava no sentido Rio Branco /Porto velho. O motorista não foi identificado.

O corpo da vítima está sendo recolhido para ser trazido ao IML, em Rio Branco. As informações são do repórter Adriano Mendes, de Acrelândia.