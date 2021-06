Aleac aprova 11 projetos da Casa e de autoria do Governo sobre estradas, Educação e corte de energia

Os deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovaram nesta quarta-feira (23) 11 Projetos de Lei (PLs) de autoria dos próprios parlamentares e do Poder Executivo.

Um deles, enviado pelo governador Gladson Cameli, dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O PL foi aprovado por 18 votos.

Outro projeto também relevante, de autoria do deputado e líder do governo Pedro Longo, tem a ver com a dispensa do licenciamento ambiental a atividade de extração de piçarra e barro para conservação, recuperação e melhoramentos de ramais, estradas vicinais e/ou reparos emergenciais em rodovias por moradores e produtores rurais. O projeto foi aprovado por unanimidade.

O terceiro é do deputado Gehlen Diniz e trata de uma determinação às concessionárias de energia elétrica. As empresas devem informar os consumidores sobre corte de energia de forma antecipada, a partir de Aviso de Recebimento (AR). A aprovação também foi unânime.

O deputado Roberto Duarte também teve um de seus projetos aprovado, que permite que o autor de maus tratos a animais arque com o custeio do tratamento veterinário.

Os outros projetos aprovados, dos deputados Wagner Felipe e Jenilson Leite, respectivamente, que tratam da consideração de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Militar Dom Pedro II, e que institui a Semana do Hip Hop (na segunda semana do mês de junho), também ganharam repercussão.

Todas as propostas seguem para sanção ou veto do Governo do Estado.