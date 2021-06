AM recebe 106 mil doses de vacinas, incluindo lote da Janssen

O Amazonas recebeu 106 mil doses de vacinas contra a Covid-19, na tarde desta quinta-feira (24). Foram enviadas doses de três imunizantes: CoronaVac (52.000), Pfizer (32.760) e Janssen (21.850),o primeiro a ser enviado ao estado.

A diferença deste imunizante para os demais está na dose única, como explica a chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Adriana Elias.

Essas vacinas serão destinadas aos públicos dos grupos prioritários, com exceção de grávidas e puérperas.

Após o desembarque, as doses da CoronaVac e da Janssen foram direcionadas à sede da FVS-AM, já as doses da Pfizer foram encaminhadas para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), ambos os transportes escoltados pela Polícia Federal.