Amazonas Energia explica motivo do apagão em Manaus

Manaus/AM – Diversos bairros de todas as Zonas de Manaus, acabaram ficando sem energia na noite desta terça-feira (22).

Após o retorno gradual da energia, a Amazonas Energia afirmou em nota oficial, divulgada em suas redes sociais, que o problema foi originado no Sistema Interligado Nacional (SIN), o que causou desligamento em algumas cargas. Confira:

Nota Oficial

A Amazonas Energia informa que as 22h29 desta terça-feira (22), houve perturbação do sistema Manaus, aparentemente originada do Sistema Interligado Nacional (SIN), causando o desligamento de algumas cargas. O sistema foi normalizado às 23h05.

Estamos aguardando maiores detalhes da ocorrência originada da SIN. Logo que tivermos mais informações, divulgaremos.

Pedimos desculpas pelos transtornos e agradecemos a compreensão de todos.