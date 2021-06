Amigos rifam carro de MC Kevin para comprar casa para mãe do funkeiro

MC Hariel, MC Pedrinho, MC Brinquedo e outros amigos de MC Kevin anunciaram a realização de uma rifa de um carro de luxo para comprar uma casa para a mãe do funkeiro, Valquíria Nascimento.

O automóvel importado pertencia ao cantor, que morreu em maio após cair da varanda de um hotel no Rio.

“Nós estaremos fazendo a rifa do carro do Kevin a mil reais para poder estar comprando a casa da dona Val. Conto com a ajuda de vocês”, disse Brinquedo (assista abaixo).

“Sempre o sonho dele foi dar uma melhora para a família. (…) O que cabe a nós como maior homenagem não é fazer música, não é postar Stories, é de alguma maneira tentar realizar o sonho dele. Eu tenho certeza que se fosse a gente no lugar ele, ele estaria fazendo o mesmo pela nossa mãe”, acrescentou Hariel.