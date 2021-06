Após acusações e transferência, Gladson exonera irmão de governador de RO

O irmão do governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), foi exonerado da equipe de Gladson Cameli. A informação foi divulgada em edição do Diário Oficial do Estado.

Sandro Rocha foi nomeado por Gladson para ser diretor de assistência na Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM). Após acusações, foi transferido para a pasta de Segurança Pública. Agora, Sando está exonerado da equipe do governador.

Ninguém de ambos os governos se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta reportagem.