Após Lockdown, Dourados zera fila UTI e não registra mortes nos últimos dois dias

DOURADOS (MS) – O segundo maior município de Mato Grosso do Sul, Dourados, ao menos nos últimos dois dias conseguiu ótimos dados positivos contra a Covid 19, após Lockdown de 15 dias no início do mês. Nesta terça-feira (22), não há mortes, e, inacreditavelmente, sobra vaga de leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do SUS. As informações são do boletim epidemiológico divulgado, ontem (21) e hoje, pela Sems (Secretaria Municipal de Saúde).

Dourados decretou Lockdown entre os dias 30 de maio e 12 de junho, quando a fila de espera por uma UTI Covid estava com ao menos 60 pacientes. “Estávamos há 90 dias com fila de espera para leito de UTI Covid em Dourados”, informou o médico responsável pela Central de Regulação do município, Frederico Weissinger.

Hoje, de acordo com os dados, não há paciente na fila de espera para leito da UTI Covid e a taxa de ocupação das UTIs Covid do SUS está em 98%. O último registro de leitos desocupados em Dourados foi em 23 de março, quando a taxa de ocupação das UTI’s Covid era de 97%.

O prefeito Alan Guedes anunciou o “dia sem mortes”, onde também não houve nenhuma notificação de óbitos de douradenses no boletim epidemiológico de hoje. “O resultado positivo que começa aparecer nos dados é fruto do esforço coletivo da população douradense após o lockdown. No entanto, é muito importante que continuemos com todas as medidas preventivas contra a contaminação da Covid-19, como o uso da máscara e do álcool em gel, o distanciamento físico, evitar aglomerações e também tomar a vacina para quem já está disponível”, alerta Guedes.

Mas, não acabou a Pandemia