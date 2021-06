Após o No Limite, Gleici Damasceno abandona tranças e exibe novo visual

A ex-BBB Gleici Damasceno resolveu radicalizar. Depois de surgir de tranças para participar do reality No Limite, a acreana mudou mais uma vez de visual e mostrou as madeixas curtas e lisas.

No Stories, a vencedora do BBB 2018 revelou o motivo de ter optado pela transformação. “Tive que tirar as tranças por motivos de não aguentar o peso“, confessou.

A estreia do novo visual foi dividida também no feed do Instagram, em que ela aparece curtindo uma viagem ao lado de Elana Valenaria, que também participa do No Limite. “Taaaao linda“, escreveu a amiga e ex-BBB Ana Clara. “Ithiiiii maliaaa. Minha neném“, comentou Elana. “Bebê dessa gente“, disse Ariadna.

A amizade de Gleici com Elana seguiu firme e forte desde o fim do BBB 2018. Segundo o jornal Extra, as ex-sisters chegaram a morar juntas por alguns meses em um apartamento de São Paulo, em 2020. A informação foi confirmada pelo irmão de Gleici.

Já durante o reality No Limite, ambas ficaram em times separados: Gleici com a equipe Calango, enquanto Elana integrava o Carcará. As duas, por sinal, parece que trouxeram bons frutos da competição.

Isso porque Elana engatou um romance com o também ex-BBB Viegas e Gleici está ‘conhecendo melhor’ Kaysar. No último fim de semana, por exemplo, os integrantes da equipe Calango foram flagrados por fãs em um encontro a dois. O date aconteceu em um restaurante de São Paulo.

Reservados, eles não perceberam que estavam sendo notados no local e conversaram numa boa. Na época do BBB, Kaysar se envolveu com participantes como Patrícia e Jéssica.

Jéssica, inclusive, foi uma das integrantes do No Limite com o novo casal. Já Gleici, no primeiro confinamento, se envolveu com Wagner, com quem continuou depois do programa e terminou recentemente.

Em conversa com o colunista Hugo Gloss, Kaysar contou sobre o envolvimento com a acreana: “Nós estamos nos conhecendo melhor, está tudo muito legal e estamos mais conectados. Tudo pode acontecer! Nós precisamos nos encontrar e conversar”.

Ela também falou sobre o assunto: “Estamos bem mais próximos e conversando bastante. Eu e Kaysar sempre tivemos uma ótima conexão. Ele é muito querido e uma pessoa muito incrível”.