Após problema mecânico, motorista perde controle de carro e invade bar no Acre

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, (04), no bairro Remanso na cidade de Cruzeiro do Sul. Onde de acordo com testemunhas, o veículo de marca VW, modelo Gol, teria dado problemas mecânicos e o condutor, não conseguindo parar veio a colidir em um bar.

Segundo o condutor do veículo, ele estaria trafegando pela via, e ao tentar parar, percebeu que estava sem freio, e a única forma de tentar parar o carro era batendo em alguma coisa. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. A polícia militar foi acionada para registrar o B.O.