App com georreferenciamento é disponibilizado para denúncias sobre Lázaro

O app Brasil Mais Seguro será usado exclusivamente para recebimento de denúncias sobre o assassino em série e está disponível de forma gratuita para Android e iOS.

Segundo SSP-GO, a tecnologia filtra denúncias no raio de 100 quilômetros e identifica localização do denunciante, como forma de garantir a segurança do cidadão e diminuir as chances de trote.

Com objetivo de contribuir com a operação de captura de Lázaro, foi colocado à disposição da força-tarefa, de forma exclusiva e gratuita, o aplicativo que tem a capacidade de receber a denúncia dos moradores da região e identificar a localização do denunciante.

A tecnologia de georreferenciamento contribui diretamente na operacionalidade da checagem das informações repassadas e garante a segurança do cidadão.

O tenente-coronel da Polícia Militar de Goiás (PMGO) Pedro Henrique Batista explicou que o aplicativo surgiu para otimizar o recebimento e a pronta resposta às denúncias.

“O Brasil Mais Seguro pode ser baixado no celular e, a partir do momento que o usuário acionar o alerta, a informação vai chegar georreferenciada para nós. Vamos ter a localização exata, e saberemos que recurso empregaremos para dar uma resposta e averiguação mais rápida.”

Fernando Eduardo da Veiga, responsável pelo app, esclareceu sobre o funcionamento da tecnologia.

“O aplicativo foi desenvolvido com baixo consumo de bateria e pouca memória para que todos os usuários possam baixar. Ele é totalmente gratuito e está disponível nas lojas on-line. É só fazer o cadastro e, no momento de qualquer pista sobre o foragido, clicar o botão de alerta, que já cai na central de monitoramento, agilizando a ocorrência, evitando as fake news e dando maior segurança para quem acionou”, explicou.

Fernando destacou que o dispositivo é usado exclusivamente para as denúncias sobre o paradeiro de Lázaro. “A denúncia é imediata para que a resposta seja a mais rápida possível.”

A delegada da PCGO Paula Meotti também atualizou os números do disque-denúncia. Até o momento, 3,8 mil informações foram recebidas pela força-tarefa. Ela reforçou a necessidade de responsabilidade nas informações. “A gente pede, realmente, que a população colabore com a polícia. Estamos trabalhando 24h para filtrar essas informações, e pedimos para se limitarem a passar dados reais e concretos”, ressaltou. Ainda segundo ela, denúncias de outras unidades da Federação são checadas.