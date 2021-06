Aracnoidite torácica: como é a doença rara que matou global de 21 anos

No caso da atriz, ela chegou a relatar que a dor nas costas era tão forte que parecia a dor do parto. “Era uma dor insuportável, como se estivesse parindo pelas costas. Fiquei com essa dor uma semana, com dificuldade para respirar, doía muito. Quando deitava dava uma aliviada, então ficava mais deitada”, afirmou à revista Quem.

Em suas primeiras crises, a atriz também perdeu a capacidade de controlar o sistema excretor. O quadro de aracnoidite torácica, caso não seja controlado, pode levar à paraplegia e, em alguns casos, até a morte. Segundo Monique Curi, amiga de Mabel, a atriz passou por nove cirurgias na coluna para controlar a doença e, isso teria acabado por ter consequências no funcionamento do sistema nervoso dela, pois Mabel passou a apresentar convulsões. Na sexta-feira (18/6), a atriz teve uma parada respiratória, seguida por uma parada cardíaca de 12 minutos. Desde então, passou a ter suporte respiratório para continuar viva. Nesta terça, a morte cerebral foi confirmada.